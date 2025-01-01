Зарплаты сотрудников на «удалёнке» в Пермском крае выросли на 45% На 10% увеличилось число вакансий с возможностью удалённой работы Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

Регионы ПФО в январе-сентябре 2025 года демонстрируют увеличение числа вакансий с возможностью удалённой работы и рост уровня оплаты труда, сообщает hh.ru.

Лидерство по динамике роста вакансий заняла Оренбургская область, где их количество за год увеличилось на треть (+37%, до 9,3 тыс. вакансий). Значительный прирост отмечен в Чувашской Республике (+25%, до 6,7 тыс.) и Удмуртской Республике (+23%, до 6,3 тыс.). В Пермском крае число вакансий выросло на 10% (до 12,8 тыс.).

Медианные зарплаты для специалистов, работающих удалённо, выросли во всех регионах округа. Наибольший годовой прирост зафиксирован в Пермском крае — с 46,8 до 68 тыс. руб. (+45%) и Ульяновской области (+45%, до 66,8 тыс.). Похожие темпы роста были отмечены в Оренбургской области (+44%, до 66,8 тыс.) и Республике Башкортостан (+44%, до 67,7 тыс. руб.).

Как отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru, удалённая работа окончательно вошла в тройку ключевых факторов выбора работы наряду с уровнем дохода и графиком. Хотя часть компаний возвращает сотрудников в офисы, бизнес понимает, что без «удалёнки» сложно конкурировать за лучших специалистов. Особенно это заметно в ИТ, где дистанционный формат стал стандартом.

