Пермский дзюдоист завоевал «бронзу» Первенства России

фото: ЦСП Пермского края

После нескольких сезонов без побед пермский дзюдоист Рустам Кашипов впервые завоевал бронзовую медаль на Первенстве России среди спортсменов до 18 лет. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Пермского края.

На турнире в Тюмени, в весовой категории до 73 кг, Кашипов провёл семь напряженных поединков и вошёл в топ-3 дзюдоистов страны.

Эта победа открывает перед ним возможность войти в юниорскую сборную России.

Теперь Рустаму предстоит отбор на Первенство Европы и мира.

Тренирует Рустама Кашипова Фаниль Галимов.

