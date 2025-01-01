В Перми волонтёр-инвалид занимается преподаванием и помогает тяжелобольным детям У Дениса Бородина миодистрофия Дюшена Поделиться Твитнуть

Как рассказали в пермском благотворительном фонде помощи тяжелобольным детям и ребятам-сиротам «Дедморозим», один из их подопечных, 24-летний Денис Бородин, стал волонтёром и теперь сам вдохновляет других.

Он рано остался без матери и жил с бабушкой, но после того, как у неё случился инсульт, мальчик оказался в детском доме-интернате и пробыл там 10 лет. У мальчика диагностировали редкое генетическое заболевание — миодистрофия Дюшенна. Несмотря на это, Денис смог начать самостоятельную жизнь: благодаря поддержке «Дедморозим» всех неравнодушных пермяков, он переехал в столицу Прикамья.

В Перми он получил жильё и нашёл удалённую работу. Молодой человек заинтересовался философией, а затем открыл киноклуб и сам стал помогать другим людям как волонтёр фонда. Медики следят за его здоровьем и оборудованием, которое необходимо, чтобы он мог жить дома.

«Я хочу быть самостоятельным настолько, насколько смогу. Но я инвалид, и это не скрыть. Хоть и понимаю, что это часть меня, внутри бывает протест и обида на весь мир. Считаю, что задача людей с инвалидностью объяснять обществу, что никто не застрахован. Мы все должны стремиться к тому, чтобы помогать другим», — рассказал молодой человек.

В сентябре этого года Денис провёл «Урок добра». Его слушателями стали 28 тыс. участников крупнейшей в Пермском крае благотворительной акции «Цветы жизни». Это учителя, школьники и их родители. Молодой человек ответил на необычные и часто задаваемые вопросы, которые задают людям с инвалидностью, а также поделился историей своей жизни.

