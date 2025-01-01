Метеорологи поделились прогнозом погоды в Пермском крае на новую неделю В регион придут дожди Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Эксперты проекта «Метеоролог.и.Я» поделились прогнозом погоды в Пермском крае на неделю 27-31 октября. Согласно представленной информации, новая неделя вновь ожидается теплее климатической нормы, отклонения достигнут 4-5°. При этом погода сменится на облачную и дождливую.

В понедельник с юго-запада на северо-восток пройдёт атмосферный фронт, который принесёт небольшие дожди. Днём температура воздуха повысится до +4…+9°. Ветер будет южным, 2-7 м/с. Днём 28 октября — преимущественно без осадков, ближе к ночи подойдёт очередной фронт, под влиянием которого повсеместно пройдут небольшие и умеренные дожди. Ночью +1…+6°С, днём +3…+8°С. Ветер южный, 4-9 м/с, с порывами до 16 м/с. Следующий день может стать самым тёплым днём недели.

«В среду также ожидается облачная погода. Ночью и утром продолжится выпадение дождя, но уже ближе к полудню его интенсивность заметно уменьшится, а зона выпадения сократится. Температура воздуха ночью +1…+6°, днём +5…+10°. Ветер юго-западный, 4-9 м/с», — сообщают эксперты.

В четверг через регион вновь будет проходить циклон с облачной погодой и дождями, которые будут идти в течение дня по всей территории. Температура воздуха в течение суток ожидается на уровне +3…+8°. Ветер будет переменным, 1-6 м/с. В пятницу, 31 октября, будет облачная погода с прояснениями. Зона осадков сместится на север и восток Прикамья, ночью воздух остынет до -1…+4°, дневной прогрев составит +1…+6°. Ветер будет северо-западным, 2-7 м/с.

