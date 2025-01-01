«Пермские медведи» разгромили краснодарский «СКИФ» Игра проходила в Перми Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

Гандбольный клуб «Пермские медведи» 26 октября провёл домашний матч в СК им. Сухарева с краснодарским «СКИФом». Матч завершился победой «берлоги» со счётом 39:24 (23:9).

«Удивительный матч со «Скифом» — в пользу «Пермских медведей». Во-первых, это самое крупное поражение «СКИФа» от пермяков за всю историю противостояния. А во-вторых, очень высокая дисциплина. В ворота «Берлоги» был назначен лишь один семиметровый за игру», — отметили в пресс-службе пермского клуба.

Вратарь Андрей Дьяченко показал в матче надёжность в 42% — 18/42 отражённых и заброшенный гол.

До начала матча краснодарцы занимали в турнирной таблице пятое место с 10 очками. «Пермские медведи» — второе место с 12 очками. Эта победа стала для «берлоги» седьмой подряд. Следующую игру пермяки проведут на выезде с омским «Скифом» 7 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.