Глава СК заинтересовался ситуацией с питьевой водой в Прикамье
Часть жителей Куеды до сих пор живут без центрального водоснабжения
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям СК по Прикамью представить отчёт о результатах проверки ситуации с обеспечением качественной водой жителей посёлка Куеда. Об этом сообщается в Информационном центре ведомства.
Уточняется, что жители Куеды испытывают трудности с доступом к питьевой воде надлежащего качества. Эта проблема вызвана тем, что в части посёлка нет централизованного водоснабжения, а единственным источником воды служат скважины. Однако вода из скважин не соответствует санитарным нормам и непригодна для питья и использования в хозяйственных целях из-за неприятного запаха и ржавчины.
Несмотря на многочисленные жалобы в различные органы власти, проблема не решена, и доставка питьевой воды не организована. В связи с этими обстоятельствами в СУ СКР по Пермскому краю начали доследственную проверку.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следкома по региону Денису Головкину доложить о ходе и итогах проводимого расследования. Контроль исполнения этого поручения и хода проверки осуществляет Центральный аппарат ведомства.
