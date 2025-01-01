Прикамье впервые вошло в топ-10 рейтинга по развитию соцпредпринимательства За год регион улучшил позиции на пять строчек Поделиться Твитнуть

freepik / freepik.com

Прикамье поднялось на пять строчек и впервые вошло в топ-10 ежегодного рейтинга Минэкономразвития России по итогам реализации в 2024 году механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и социального предпринимательства. Об этом сообщило краевое минэкономразвития и инвестиций.

«Пермский край занял 10-ю строчку рейтинга, впервые войдя в группу лидеров. В прошлом году регион был на 15-й позиции», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что рейтинг позволяет отследить динамику развития негосударственного сектора в социальной сфере, поделиться лучшими практиками и стимулировать регионы к расширению поддержки НКО и предпринимательства в данной сфере. Он формируется по 20 показателям, которые сгруппированы по семи ключевым направлениям.

В этом году минэк составил восьмой рейтинг. В тройку лидеров вошли Ленинградская область, Башкирия и ЯНАО.

