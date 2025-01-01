Из Перми задержали два рейса в Ярославль и Москву Вылеты в эти города перенесли на несколько часов Поделиться Твитнуть

В пермском аэропорту Большое Савино наблюдаются сбои в графике отправлений. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, перенесено время вылета самолетов в Ярославль (авиакомпания «РусЛайн») и Москву («Аэрофлот»).

Вылет рейса №7R 849 «РусЛайна», первоначально запланированный из Перми в Ярославль на 15:25, перенесён на 19:00. Регистрация пассажиров начнется в 17:00. Перевозка будет осуществляться на самолёте Bombardier.

Также с задержкой отправится рейс СУ 1769 «Аэрофлота», следующий из Перми в Москву (аэропорт Шереметьево). Вместо запланированного времени 20:20 отправление состоится в 21:20. Начало посадки на воздушное судно Airbus объявлено на 20:40.

