Министерство спорта Пермского края

Пермская дзюдоистка Софья Захарова, представляющая российскую школу дзюдо, продемонстрировала выдающееся мастерство и превосходство на континентальном уровне, завоевав Кубок Европы. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края.

В рамках соревнований, проходивших в Словении, спортсменка, выступающая в весовой категории до 48 кг, не оставила своим соперницам ни единого шанса на успех, подтвердив свой высокий уровень подготовки и тактическое превосходство.

Следует отметить, что Софья Захарова тренируется под руководством заслуженного тренера Фаниля Галимова, который внёс значительный вклад в развитие ее спортивного потенциала и достижение высоких результатов на международной арене.

