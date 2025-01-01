Из-за работ на сетях без воды останутся более 100 домов в Перми Поделиться Твитнуть

«Новогор-Прикамье» информирует, что с 28 октября по 4 ноября в Перми будут проводиться работы на водопроводных сетях, которые могут привести к временному отключению водоснабжения в некоторых домах.

В этот период, отметили в компании, сторонние организации будут заменять задвижки, участки сетей, а также подключать и промывать новые водоводы. Некоторые отключения запланированы на выходные, чтобы не создавать неудобств для работы школ, детских садов и других социальных объектов.

Так, 28 октября с 10:00 на сутки без воды останутся дома по адресам: ул. Водников, 65, 65а, 83; ул. Парусная, 5; ул. Танцорова, 29, 78, 80.

29 октября с 09:00 на сутки будет отключена вода в домах на ул. Барнаульской, 3, 4; Вильямса, 14а, 16а, 18а, 21а, 5; Писарева, 6, 6а.

На сутки с 10 утра 30 октября без воды дома №10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 10/7, 10/8 на ул. Емельяна Ярославского.

1 ноября с 09:00 до 19:30 без воды: Вагонная, 11, 11а, 13, 14, 15, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 7, 9; Коллективная, 127; Надеждинская, 107; Хабаровская, 135, 135а, 139, 54, 54а, 56а.

Также 1 ноября с 09:00 на сутки отключат воду в домах по адресам: ул. Маршала Толбухина, 33; ул. Янаульская, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

С 9 утра 2 ноября до 9 утра 3 ноября отключения воды анонсированы на Карпинского, 25, 27; Стахановской, 1, 11, 13, 15, 1а, 3, 5, 7, 7а, 9.

2 ноября с 10:00 и на сутки без воды: Газеты Звезда, 30; Екатерининская, 59, 63; Пушкина, 25; б-р Гагарина, 15, 17, 19; Красновишерская, 35, 35а, 37, 39, 44, 46, 61, 63; Краснокамская, 16, 24; Крупской, 12, 5, 5а; Степана Разина, 34, 34/2, 34/3, 34/4, 36, 38; Фрезеровщиков, 57, 59, 61, 67, 86, 94.

С 9 часов 3 ноября до 9 часов 4 ноября отключения планируются по адресам: ул. Академика Веденеева, 55, 71, 71а, 73, 75, 77, 79, 80, 81; ул. Косякова, 74, 76; ул. Плановая, 3/4; ул. Штурвальная 2-я, 3.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. «Пожалуйста, сделайте запас воды заранее», — обратились к пользователям в «Новогоре».

Актуальную информацию о плановых ремонтах, связанных с отключением холодной воды, можно найти на официальном сайте «Новогора» в разделе «Отключения».

