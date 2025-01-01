Названа причина неустойчивой работы мобильного интернета в Перми и крае Жалобы на качество связи поступают 25 октября Поделиться Твитнуть

Жители Пермского края в субботу, 25 октября, столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета. жалобы на качество связи публикуют паблики и телеграм-каналы. При этом в сообщениях говорится, что перебои в работе ощущают пользователи услуг только некоторых операторов связи.

В Министра территориальной безопасности Пермского края прокомментировали ситуацию. В ведомстве отметили, в регионе работа мобильного интернета ограничена временно и исключительно в целях обеспечения безопасности.

И. о. главы минтербеза Альберт Марданов отметил, что вводится ограничение на работу мобильного интернета в отдельных районах Прикамья. При этом голосовая связь, проводной интернет и Wi-Fi остаются доступными без ограничений.

