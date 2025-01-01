Пермь посетил первый директор Федеральной службы безопасности Сейчас Сергей Степашин возглавляет Ассоциации юристов РФ и Императорское православное палестинское общество Поделиться Твитнуть

фото с сайта pravperm.ru

В Перми 24 октября состоялась встреча митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия с российским государственным и общественным деятелем Сергеем Степашиным.

Митрополит Мефодий рассказал Степашину о святых и святынях Пермской митрополии. Затем гости посетили Свято-Троицкий кафедральный собор Перми.

В здании Пермского епархиального управления состоялся дружеский приём. На этом мероприятии Сергей Степашин вручил митрополиту Мефодию почетный Знак Императорского православного палестинского общества.

В ответ митрополит Мефодий подарил Сергею Степашину, Павлу Крашенинникову и Игорю Манылову иконы с изображением святителя Стефана Великопермского, который является покровителем Пермской земли.

Сергей Степашин, напомним, с мая по август 1999 года занимал пост председателя правительства Российской Федерации. С 1994 по 1995 год был вторым и последним директором Федеральной службы контрразведки (ФСК). В 1995 году стал первым директором Федеральной службы безопасности (ФСБ). С 1997 по 1998 год был Министром юстиции Российской Федерации. С 1998 по 1999 год занимал должность первого заместителя председателя Правительства — министра внутренних дел Российской Федерации. В 2000—2013 годах был председателем Счётной палаты Российской Федерации.

С 2001 года является президентом Российского книжного союза. Входит в совет директоров ОАО «РЖД». С 2007 года возглавляет Императорское православное палестинское общество. Также является председателем Ассоциации юристов России.

