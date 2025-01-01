Главе СКР доложат о расследовании избиения и унижения подростка в Перми Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин получит отчёт о жестоком избиении подростка группой сверстников в Перми, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

Видеозапись, появившаяся в интернете 24 октября, запечатлела, как группа несовершеннолетних жестоко избивает подростка, унижает его и заставляет встать на колени, чтобы извиниться.

После этого инцидента сотрудники МВД и прокуратуры начали проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев).

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Пермскому краю Дмитрию Головкину доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СКР.

