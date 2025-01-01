Гидранты для тушения пожаров в Перми подготовили к зимнему сезону Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

В Перми успешно завершилась проверка оборудования для тушения пожаров. В течение месяца сотрудники «Новогор-Прикамье» совместно с представителями МЧС проводили комплексную проверку. За это время они обследовали более 3 300 пожарных гидрантов (ПГ) и убедились в их исправности.

За одну смену бригада специалистов проверяла работоспособность 25-30 гидрантов. В каждом районе города количество гидрантов варьируется от 250 до 600, и все они подлежат осмотру и проверке.

Первым делом проверяется наличие крышки колодца и наличие обозначения гидранта. Обычно табличка с информацией размещается на ближайшем объекте, таком как здание или столб.

Затем проводится пробный запуск оборудования для проверки его функциональности. В случае обнаружения неисправностей, их устраняют на месте, если это возможно. После ремонта гидрант обязательно подвергается повторной проверке.

Пожарные гидранты играют важную роль в обеспечении безопасности города. Они круглосуточно снабжают службы МЧС водой для тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Гидранты можно встретить на газонах, тротуарах и проезжих частях.

