Спрос на долгосрочную аренду загородного жилья в Пермском крае вырос на 17% Предложение увеличилось на четверть

Константин Долгановский

В мае-сентябре 2025 года предложение загородной недвижимости для долгосрочной аренды в Пермском крае увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом. В частности, выбор таунхаусов вырос на 50%, домов — на 28%, коттеджей — на 45%. Наибольшую долю предложений занимают дома — 77%, коттеджи — 15%, дачи — 6%, таунхаусы — 3%. Таковы данные аналитического исследования платформы «Авито Недвижимость».

В Пермском крае спрос на долгосрочную аренду загородного жилья увеличился на 17%, а в сегменте таунхаусов, коттеджей и домов — в 2,7 раза, 2,3 раза и на 22% соответственно.

Средняя стоимость аренды загородного жилья в Прикамье по итогам сезона составила 61,6 тыс. руб. в месяц. Средняя площадь арендуемого объекта — 114 кв. м.

Средняя стоимость аренды в целом по России по итогам сезона составила 97,5 тыс. руб. в месяц. Наиболее доступными регионами стали Дагестан (18,4 тыс. руб.), Ивановская область (29,9 тыс. руб.), Омская область (31,5 тыс. руб.). Наиболее дорогие предложения были зафиксированы в Московской (169 тыс. руб.), Тверской (145 тыс. руб.), Калининградской (114 тыс. руб.) областях.

