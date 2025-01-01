В Перми скончался драматический актёр Юрий Машкин Долгие годы он играл на сцене самарского театра драмы Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Самарским академическим театром драмы им. Горького

В Перми на 85 году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин. Об этом сообщили в самарском театре драмы, где актер исполнил множество ролей. Причины его смерти не разглашаются.

Церемония прощания с Юрием Машкиным пройдёт в Перми, где он проживал в последнее время. Самарские поклонники могут отдать дань уважения артисту, оставив цветы у его портрета, который будет выставлен в фойе театра на первом этаже перед вечерними спектаклями.

Юрий Машкин начал свою актерскую карьеру в 14 лет, дебютировав на сцене Новокузнецкого драматического театра. На протяжении своей профессиональной деятельности он сотрудничал с театрами Кемерово, Перми, Челябинска и других городов.

В самарском театре драмы Юрий Машкин исполнил множество значимых ролей. Он сыграл Маттиаса Клаузена в спектакле «Перед заходом солнца», вождя Вэтла в постановке «…А этот выпал из гнезда», Чугунова в «Волках и овцах» и мэра в «Побеге из Шоушенка». Также он воплотил образы командора и Дона Луиса в «Дон Жуане» и Ферапонта в «Трех сестрах». Помимо театральных работ, Юрий Машкин участвовал в съемках художественных фильмов, включая «Центровую из поднебесья».

