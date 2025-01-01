Работы по расчистке реки и пруда в Пермском округе выполнены досрочно Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Министерство природных ресурсов Пермского края реализовало масштабный проект по очистке русла реки Сарабаиха и пруда, расположенных в с. Култаево Пермского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Работы начались в июле 2024 года, и изначально планировалось завершить их за три года, однако они были выполнены досрочно. Общая длина расчищенной территории составила 2,6 км, а из русла реки и пруда было извлечено более 51 тыс. кубометров донных отложений.

В министерстве добавили, что для компенсации ущерба водным биологическим ресурсам Пермского края, в Воткинское водохранилище было выпущено 101 тыс. мальков стерляди.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году в Прикамье также были проведены расчистки на реке Гайва в Перми и на реках Бисер и Мерзлая в п. Старый Бисер Горнозаводского округа.

Общая протяжённость расчищенных участков составила 9,6 км.

