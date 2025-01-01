Работы по расчистке реки и пруда в Пермском округе выполнены досрочно
Министерство природных ресурсов Пермского края реализовало масштабный проект по очистке русла реки Сарабаиха и пруда, расположенных в с. Култаево Пермского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Работы начались в июле 2024 года, и изначально планировалось завершить их за три года, однако они были выполнены досрочно. Общая длина расчищенной территории составила 2,6 км, а из русла реки и пруда было извлечено более 51 тыс. кубометров донных отложений.
В министерстве добавили, что для компенсации ущерба водным биологическим ресурсам Пермского края, в Воткинское водохранилище было выпущено 101 тыс. мальков стерляди.
В ведомстве напомнили, что в прошлом году в Прикамье также были проведены расчистки на реке Гайва в Перми и на реках Бисер и Мерзлая в п. Старый Бисер Горнозаводского округа.
Общая протяжённость расчищенных участков составила 9,6 км.
