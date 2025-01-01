В Перми увеличится число площадок для выгула собак Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми завершены работы по установке площадок для выгула собак на ул. Сапфирная, 14 и на ул. Юрша, 1в, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что зоны для выгула оснащены всем необходимым для комфортного отдыха и развития питомцев. В них установлены барьеры, вышки, пирамиды, а также лавочки, урны и информационные стенды.

Кроме того, ведётся работа по установке площадки для собак в районе дома № 35 по ул. Мильчакова. На данный момент на площадке установлено ограждение, ведётся устройство покрытия и планировка территории. Далее планируется установка тренировочного оборудования и малых архитектурных форм. Завершение работ запланировано на конец ноября этого года.

Также до конца 2025 года в пяти участковых лесничествах — Верхне-Курьинском, Нижне-Курьинском, Черняевском, Левшинском и Ново-Лядовском — появятся восемь специально оборудованных зон для дрессировки собак.

Будет обновлена площадка для животных за ДКЖ, построенная в 2017 году. На площадке за ДКЖ устанавливаются рампа, столбики, туннели, препятствия, пергола, скамейки и ограждение. На остальных восьми площадках будут установлены барьеры малый и большой, вышка малая, горка, качели, бум, снаряды, урны, скамьи, ограждение и информационный стенд.

В этом году в рамках проекта «Зеленое кольцо» обустроено три площадки для выгула собак в долинах малых рек. В долине реки Данилихи площадки появились в парке на ул. Подгорной (Ленинский район) и Серебрянском парке (Свердловский район), а в долине реки Егошихи — в парке «Зеленка» (Свердловский район).

К концу года в городе будет 39 площадок для выгула собак.

