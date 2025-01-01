В Удмуртии задержан рецидивист из Пермского края с крупной партией наркотиков Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

В Ижевске был задержан ранее судимый 44-летний житель Прикамья, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД Удмуртии.

При обыске в арендованной им квартире были обнаружены 39 свёртков с наркотиками, контейнер с синтетическим веществом, три пакета с веществом растительного происхождения, а также электронные весы и упаковочные материалы. В одном из районов города полицейские нашли ещё 11 закладок с наркотиками, которые он оборудовал в тайниках.

На допросе задержанный признался, что работает курьером в интернет-магазине, который торгует запрещёнными веществами. Его куратор указывал ему места, где можно забрать крупные партии наркотиков. Мужчина забирал их, расфасовывал и затем сбывал.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На время следствия он был взят под арест.





