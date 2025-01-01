Избирательная кампания губернатора Прикамья стоила кандидатам 15,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Избирательная комиссия Пермского края обнародовала данные о поступлении и расходовании средств из избирательных фондов кандидатов на выборах губернатора.

Согласно отчёту, наибольшую сумму — 15,3 млн руб. — потратил действующий глава региона Дмитрий Махонин. При этом в его фонд поступило 51,4 млн руб.

Ксения Айтакова из КПРФ вложила в подготовку к выборам 125 тыс. руб. и израсходовала 123,3 тыс. Людмила Караваева из Партии пенсионеров потратила 35 тыс. из 35 тыс., поступивших в её фонд. Денис Шитов из партии «Новые люди» потратил 30 тыс. из 530 тыс., поступивших в его распоряжение. Олег Постников из ЛДПР потратил 15 тыс. из 56,7 тыс., поступивших в его фонд.

Основная часть средств была потрачена на сбор подписей.

Выборы губернатора Прикамья состоялись с 12 по 14 сентября. В них приняли участие 49,03% избирателей. Из них 70,94% поддержали действующего губернатора Дмитрия Махонина.

