Синоптики подробно рассказали о погоде в Перми 25 и 26 октября

Зарина Ситдикова

«Яндекс Погода» проанализировала данные метеостанций и с помощью технологии «Метеум» составила прогноз погоды на предстоящие выходные в Перми.

Согласно прогнозу, в субботу, 25 октября, пермяков ожидает прохладная и пасмурная погода с возможными небольшими дождями. Утром температура будет около +4°С, днём и вечером поднимется до +5°С, а ночью опустится до +4°С. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 8 м/с.

В воскресенье, 26 октября, погода будет холодной, но солнечной. Утром температура составит +5°С, днём поднимется до +8°С, вечером опустится до +4°С, а ночью — до +1°С. Ветер будет дуть с юга, юго-запада и юго-востока со скоростью до 7 м/с.

Самую тёплую погоду в выходные среди крупных городов России можно ожидать в Краснодаре, где днём температура поднимется до +21°С. Также высокие показатели прогнозируются в Ростове-на-Дону и Волгограде.

Наоборот, самые низкие температуры будут в Иркутске, где днём температура составит всего +5°С. Холодно также будет в Омске.

