Минобр раскрыл причины сноса части корпуса авиационного техникума в Перми Поделиться Твитнуть

Аргументы и Факты

Министерство образования и науки Пермского края разъяснило причины сноса части главного корпуса авиационного техникума в Перми.

В министерстве сайту perm.aif.ru сообщили, что в настоящее время проект реконструкции главного здания образовательного учреждения проходит процедуру государственной экспертизы. Планируется, что этот процесс будет завершён до конца 2025 года.

«Проект предусматривает частичный снос здания, а именно третьего этажа, с последующим восстановлением в первоначальном виде», — сообщили в министерстве.

Напомню, в 2024 году был открыт новый учебный корпус авиационного техникума имени А.Д. Швецова, оснащённый современным оборудованием. В нём есть спортивный зал, просторные аудитории и кафе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.