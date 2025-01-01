Пермяки тратят на зимние шины в среднем 29 тысяч рублей Почти половина из них покупает резину отечественного производства Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Согласно исследованию, проведенному аналитическим отделом Авито, жители Перми в среднем выделяют на приобретение комплекта зимних шин около 29 тыс. руб. Опрос автовладельцев также выявил их предпочтения относительно типов шин, брендов и мест покупки перед наступлением зимнего сезона. Большинство участников опроса отдают предпочтение шипованным шинам отечественного производства. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании.

Большая часть пермских автомобилистов (65%) меняет резину на зимнюю при наступлении устойчивых холодов. Около 22% дожидаются первого снегопада, а 8% уже осуществили замену. Лишь 2% откладывают этот процесс до последнего момента, рассчитывая на уменьшение очередей в сервисах, говорится в исследовании.

Преобладающее большинство (82%) жителей Перми используют шипованные шины зимой. «Липучки», нешипованные модели, выбирают 7%, особенно в регионах с более мягким климатом. Всесезонные шины предпочитают 5% автовладельцев, а внедорожные — 3%. Кроме того, 3% водителей продолжают ездить на летней резине круглый год, в основном это молодые люди в возрасте 18-24 лет (4%), преимущественно в южных регионах.

Почти половина респондентов (49%) выбирает шины, произведенные в России, например, Cordiant или КАМА. Европейские бренды, такие как Michelin, Continental и Pirelli, предпочитают 41% автовладельцев. Японские шины Bridgestone и Yokohama выбирают 27%. Корейские марки Hankook и Kumho отметили 6% опрошенных, а китайские — всего 3%.

В то время как средний бюджет на зимние шины составляет около 29 тыс. руб., женщины готовы потратить на эту покупку на 2 тыс. руб. больше, чем мужчины. Около 30% опрошенных предпочли бы уложиться в сумму до 20 тыс. руб., 40% закладывают от 20 тыс. до 40 тыс. руб., а 16% готовы потратить свыше 40 тыс. руб.

Наиболее популярным местом покупки являются специализированные офлайн-магазины (43%). Около 28% размещают заказы через веб-сайты и приложения этих магазинов. 13% выбирают онлайн-площадки для покупки резины. 11% ищут шины на платформах объявлений, таких как Авито, а 3% приобретают шины у частных продавцов.

Более половины водителей (54%) приобретают новые шины по мере износа старых. 40% делают это регулярно, каждые два-три года. Каждый сезон резину обновляют 6% респондентов, в основном это молодые водители в возрасте 18-24 лет (14%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.