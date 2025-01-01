Пермские учёные разработали систему для контроля за движением транспорта Она распознаёт автобусы с точностью до 82% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Учёные Пермского политеха создали систему мониторинга, которая с помощью созданного алгоритма и нейросетей распознаёт номера автобусов с дорожных камер с точностью до 82%, сообщает пресс-служба вуза.

Актуальную информацию о движении маршрутов в реальном времени система передаёт пользователям в мессенджере (чат-боте). В вузе рассказали, что технология не основывается на GPS, что делает её полностью автономной, а также позволяет передавать поступающую информацию даже при слабом сигнале мобильной связи.

Модель обучали на основе тысячи изображений с разными предметами дорожного движения. Для поиска информации в сложных условиях, например, ночью, учёные применяли искусственное расширение набора данных. По словам доктора технических наук, заведующего кафедрой «Автоматизации технологических процессов» Андрея Затонского, специально создавали и добавляли примеры с изменённой яркостью, контрастом, имитацией погодных «помех» и другими искажениями, обучая ориентироваться в неидеальных ситуациях.

«Чтобы минимизировать ошибки, алгоритм не делает вывод на основе одного кадра. Каждый автобус распознается многократно, так как это позволяет выявить наиболее частый, а значит, корректный маршрут и занести его в базу. Вся собранная информация передаётся пассажирам и диспетчерам. Специально для этого был разработан чат-бот, где в реальном времени можно увидеть актуальную обстановку на дороге», — дополняет Андрей Затонский.

В вузе подчёркивают, что система не требует мощных серверов и может быть легко внедрена в любых населённых пунктах.

