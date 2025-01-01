В Перми обустроили новые площадки для выгула собак Две зоны появились в Мотовилихинском районе Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина, t.me/eduardsosnin

В Мотовилихинском районе Перми, по ул. Сапфирной, 14 и ул. Юрша, 1в, завершено обустройство площадок для выгула собак.

Как сообщил глава Перми Эдуард Соснин, пространства оборудованы для тренировок и отдыха животных — установлены различные снаряды, в том числе барьеры, пирамиды и вышки, информационные стенды, скамейки и урны.

В пресс-службе администрации Перми пояснили также, что идёт обустройство площадки для выгула собак около дома №35 по ул. Мильчакова. На объекте установлено ограждение, начались работы по планировке пространства, после чего здесь установят тренировочное оборудование и малые архитектурные формы. Сдать объект планируется до конца ноября 2025 года.

Сообщается также, что до конца года в пяти участковых лесничествах — Верхне-Курьинском, Нижне-Курьинском, Черняевском, Лёвшинском и Ново-Лядовском — появятся восемь зон, оборудованных для дрессировки собак. Здесь устанавливают барьеры малый и большой, вышки, горки, качели, бум, информационные стенды, ограждение, урны и скамьи.

Кроме того, идет обновление площадки за ДКЖ в Перми, возведённой в 2017 году. В целом к концу года в Перми будет 39 площадок для выгула собак.

