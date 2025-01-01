В Пермском округе расчистили русло реки Сарабаиха и пруд Работы выполнены на площади 26 га Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Досрочно завершены работы по расчистке пруда и русла реки Сарабаиха в селе Култаево Пермского округа. В пресс-службе краевого правительства сообщили, что это было необходимо для восстановления проточности водоёмов, предотвращения процесса их заболачивания и улучшения гидрологического режима.

Комплекс работ подрядная организация выполнила на площади 26 га, протяжённость расчищенной территории — более 2,6 км. Из русла реки на участке от ул. Мира до ул. Нижнемуллинской и из пруда от ул. Нижнемуллинской до ул. Чистые пруды благодаря экскаваторам, работающим с понтонов, извлечено 51,2 тыс. куб. м донных отложений. Кроме того, компания-подрядчик удалила водную растительность, которая была вывезена на полигон твёрдых бытовых отходов для последующей утилизации.

Чтобы компенсировать ущерб, нанесённый биологическим ресурсам, в Воткинское водохранилище в районе посёлка Уральский выпустили молодь стерляди в количестве 101 тыс. шт.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.