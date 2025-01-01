Чистая прибыль ВТБ составила 380,8 млрд рублей Данные приведены за девять месяцев 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-сентябре 2025 года чистая прибыль ВТБ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 1,5% и составила 380,8 млрд руб. Возврат на капитал составил 18,6%. В пресс-службе банка сообщили, что нормативы достаточности капитала находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы.

По словам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, достигнутые показатели чистой прибыли в размере 100 млрд руб. в третьем квартале и 380,8 млрд руб. за девять месяцев находятся в рамках ожиданий банка и позволяют подтвердить прогноз по чистой прибыли за 2025 год в размере около 500 млрд руб.

Топ-менеджер отметил, что прогноз по годовой прибыли сохраняется, несмотря на меняющиеся геополитические события. А на 2026 год банк видит реалистичным и пока не меняет прогноз по прибыли на сумму 650 млрд руб.

В банке сообщили также, что ключевым событием третьего квартала стало размещение дополнительной эмиссии акций на сумму 83,7 млрд руб., повысившее долю акций в свободном обращении до 49,9%. Сделка вызвала значительный интерес со стороны и институциональных, и розничных инвесторов. Институциональные инвесторы владеют 26,6% акционерного капитала ВТБ, розничные — 23,3%.

