В Пермском конгрессе учёных-юристов принимает участие более 400 человек Известны лауреаты всероссийской правовой премии имени В.Н. Татищева Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В пятницу, 24 октября, на площадке Пермского государственного национального исследовательского университета начался XV традиционный ежегодный Пермский конгресс ученых-юристов, объединивший свыше 400 участников из 10 регионов страны.

Ежегодно на событие в Пермь приезжают представители юридической науки и практики для обмена мнениями по ключевым вопросам права.

«Пермский университет — один из старейших на Урале, именно здесь зародилась традиция собирать ведущих юристов России. За эти годы Конгресс стал крупнейшей правовой площадкой страны, где рождаются идеи и подходы, которые затем ложатся в основу законов. В этом году главная тема — законодательство о собственности, ему 35 лет. Оно послужило основной для соблюдения прав собственников и стало фундаментом для развития новой экономики нашей страны», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В конгрессе также принимают участие председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, Начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в течение двух дней будет проходить серия форсайт-сессий и круглых столов, запланированы тематические события и лекция-презентация книг Павла Крашенинникова «На пути к сверхдержаве» и «Наследники или ренегаты». На конгрессе участники обсуждают ключевые аспекты современной юридической науки, в то числе новые технологии и цифровизацию правовых процессов, а также правовую защиту интеллектуальной собственности.

Одним из центральных событий первого дня работы конгресса стала церемония награждения лауреатов всероссийской правовой премии имени В.Н. Татищева, учреждённая в 2024 году Ассоциацией юристов России. В этом году лауреатами премии стали Дмитрий Махонин и Сергей Степашин. Также за постоянную системную работу по оказанию юридической помощи участникам СВО и членам их семей Почётной грамотой Ассоциации юристов России награждено Пермское региональное отделение Ассоциации юристов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.