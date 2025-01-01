Диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли 192 тысячи жителей Прикамья Это в два раза больше, чем в прошлом году Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

За первые девять месяцев 2025 года в Прикамье диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли около 192 тыс. человек. Из них примерно 70 тыс. — мужчины, а более 122 тыс. — женщины. Это почти вдвое больше, чем в 2024 году, когда обследование прошли 99 тыс. человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Диспансеризация направлена на выявление у граждан 18-49 лет признаков заболеваний или состояний, влияющих на беременность, роды и послеродовой период, а также факторов, способствующих их развитию. В ходе обследования было обнаружено 1780 случаев различных заболеваний.

У женщин чаще всего выявлялись воспалительные заболевания, эрозии шейки матки и нарушения менструального цикла. Среди мужчин наиболее распространёнными репродуктивными патологиями оказались варикоцеле и простатит.

Ольга Вершинина, ведущий консультант отдела по родовспоможению и организации репродуктивных технологий Минздрава Пермского края, отметила, что на репродуктивное здоровье населения влияют такие факторы, как малоподвижный образ жизни, вредные привычки, хронический стресс, недолеченные или невыявленные инфекции и врождённые патологии. Современная медицина успешно справляется с большинством этих заболеваний, но важно не откладывать визит к врачу для своевременного лечения.

Репродуктивная диспансеризация состоит из двух этапов. Первый этап для женщин включает приём, осмотр и консультацию акушера-гинеколога, а для мужчин — визит к урологу или хирургу. Второй этап проводится для уточнения диагноза и дополнительного обследования. По итогам диспансеризации пациенты распределяются по трём группам здоровья. При необходимости назначаются дополнительные обследования, лечение и консультации у специалистов, а также устанавливается диспансерное наблюдение.









