Мошенники соблазняют жителей Перми продуктовыми наборами к Дню народного единства Появилась новая схема кражи персональных данных Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми мошенники начали обзванивать пенсионеров, сообщая, что администрация города намерена вручить им подарок к Дню народного единства — продуктовый набор на 5 тыс. руб. Обрадованным жертвам предлагают сообщить звонящему номер СНИЛС, паспортные данные и другие персональные сведения, чтобы «зафиксировать заявку».

По просьбе «Нового компаньона» администрация Перми сообщает, что не проводит подобных акций. Если жителям звонят от имени сотрудников администрации и предлагают получить денежные или любые другие призы, то это злоумышленники, чья цель — получение персональных данных жителей. Городские власти просят жителей быть осторожными и не предоставлять личную информацию или информацию о банковских счетах и картах незнакомым людям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.