В Пермском онкоцентре покажут трансляцию рок-мюзикла «Первый концерт»

Фото: фонд "Берегиня"

В ДК им. Солдатова 27 октября состоятся показы рок-мюзикла «Первый концерт», ставшего частью цикла «Музыка жизни». Трансляцию представления смогут также увидеть 30 семей из Пермского края, чьи дети проходят лечение в онкогематологическом центре им. Гааза. Такая возможность им представится впервые. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Берегиня», который выступил организатором трансляции.

В центре повествования — судьба обычного подростка, мечтавшего о сцене и своей группе, чью жизнь резко изменила онкология. Но, несмотря на болезнь, он не утратил жизнелюбия, нашёл настоящих друзей и воплотил мечту в реальность. В 2024 году проект «Музыка жизни» оказал помощь 79 детям и организовал реабилитацию для 185 подопечных.

Особенностью постановки является то, что часть реквизита — ширмы, капельницы и подставки — взята из реальной больничной обстановки, что создаёт атмосферу аутентичности. Один из номеров включает выступление 80 участников театра танца Flash в костюмах, сочетающих элементы больничных халатов и домашней пижамы. Это отражает идею «дом в больнице». В финале ширмы раскрываются, представляя зрителям надпись «осенний концерт», символизирующую, что за стенами больницы есть место жизни, радости и творчеству.

Фото: фонд "Берегиня"

По словам автора проекта и режиссёра Алёны Семериковой, трансляция «Первого концерта» в онкоцентре позволит детям на время покинуть больничные стены и увидеть историю, близкую их собственному опыту, получить вдохновение и позитивные эмоции. В основе мюзикла — музыка Queen и Фредди Меркьюри, призванная зарядить зрителей энергией, помочь им не сдаваться и находить силы для движения к мечте.

Спектакль отражает реалии детской онкологии, когда привычная жизнь внезапно обрывается и ребенок оказывается изолированным в больничной палате, подчеркивает важность психологической поддержки и стремится сделать время, проведённое в больнице, не только периодом ожидания, но и временем возможностей, отмечают в фонде «Берегиня».

Как рассказала руководитель программы «Знайбус» Светлана Бочкарёва, детям важно не чувствовать себя «инвалидами», а видеть перспективы. Проект предлагает занятия музыкой, рисованием, фотографией и организацию выставок, помогая детям почувствовать себя творцами и создавая реабилитационный эффект.

Фото: фонд "Берегиня"

«Больница — это не только лечение, но и возможность остановиться, открыть в себе что-то новое и вложить время в мечту», — пояснила Светлана Бочкарёва.

Показы спектакля «Музыка жизни: первый концерт» пройдут 27 октября в 15:00 и 19:00 в ДК Солдатова. Билеты можно приобрести на сайте музыка-жизни.рф. Все средства от продажи направлены на помощь детям с тяжёлыми заболеваниями.

