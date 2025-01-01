Окупить новостройку в Перми при сдаче в аренду удастся за 17 лет Это быстрее, чем в среднем по РФ Поделиться Твитнуть

Фото freepik/freepik.com

Чтобы окупить квартиру в новостройке Перми, если сдавать её в аренду круглый год без простоев, потребуется 16,7 года. Доходность аренды достигла в краевом центре 6% годовых. Такие данные проводит федеральный портал «Мир квартир», используя данные собственной аналитики о ценах на новостройки и арендных ставках в 70 крупных городах России.

Наиболее выгодными оказались новостройки в Махачкале и Грозном. В Махачкале доходность достигает 12%, а срок окупаемости составляет всего 8,4 года. В Грозном доходность составляет 10%, а срок окупаемости — 10 лет.

Также высокую доходность и быструю окупаемость демонстрируют квартиры в Мурманске (7% и 14,3 года), Нижнем Тагиле (6,9% и 14,5 года), Туле (6,8% и 14,6 года), Магнитогорске (6,8% и 14,7 года), Чите (6,7% и 14,9 года), Ростове-на-Дону (6,6% и 15,2 года), Твери (6,5% и 15,4 года) и Хабаровске (6,5% и 15,5 года).

Напротив, самая низкая доходность и самая длительная окупаемость наблюдаются в Москве. Средний доход арендодателя здесь составляет всего 3,4% годовых, а окупаемость затрат на покупку недвижимости занимает 29,4 года. Невыгодные показатели также у Севастополя (4% и 24,8 года), Сочи (4,1% и 24,7 года), Казани (4,2% и 24,1 года), Чебоксар (4,2% и 24 года), Новокузнецка (4,2% и 23,6 года), Владивостока (4,4% и 22,5 года), Саранска (4,5% и 22,4 года), Омска (4,5% и 22,3 года) и Нижнего Новгорода (4,6% и 21,6 года).

В среднем по стране доходность квартиры в городской новостройке составляет 5,4%, а срок окупаемости — 18,4 года.

