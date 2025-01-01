Количество выданных автокредитов в Пермском крае выросло на 1,4% В РФ показатель растёт четыре месяца подряд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2025 года в Пермском крае было выдано 2,98 тыс. автокредитов на новые и подержанные автомобили. Это на 1,4% больше, чем в августе 2025 года (2,94 тыс.). В РФ рост числа выданных кредитов составил 5,2%. Цифра растёт четвёртый месяц подряд.

Наибольшее количество автокредитов в сентябре 2025 года было получено в Москве (8,05 тыс.), Московской области (7,67 тыс.), Республике Татарстан (6,24 тыс.), Санкт-Петербурге (5,71 тыс.) и Краснодарском крае (5,21 тыс.).

Наибольший рост был зафиксирован в Москве (+14,5%), Воронежской области (+10,8%), Краснодарском крае (+9,5%), Ростовской области (+8%) и Республике Татарстан (+7,6%). В то же время в некоторых регионах, таких как Кемеровская (-9,7%), Новосибирская (-6,3%), Тюменская (-3,9%), Ульяновская и Вологодская области (обе по -0,8%), наблюдалось снижение.

После снижения во второй половине 2024 года из-за повышения рыночных ставок и утилизационного сбора, в 2025 году ситуация с автокредитами в РФ стабилизировалась, и наблюдается постепенный рост, отмечает Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. Это связано с удешевлением автокредитов за счёт увеличения доли бюджетных автомобилей и субсидированием ставок автопроизводителями.

