В Прикамье расследуют гибель женщины на пожаре в Углеуральском

Константин Долгановский

В Губахинском межрайонном следственном отделе краевого управления СК России проводится проверка по факту гибели женщины при пожаре, об этом сообщили в пресс-службе следкома.

По предварительным данным, возгорание произошло 23 октября в жилом доме в п. Углеуральский. На месте происшествия обнаружено тело женщины 1943 г.р. Предполагается, что причиной пожара стала неисправность электропроводки и бытовых приборов.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В МЧС ТК «Рифей-Пермь» уточнили, что сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Полины Осипенко поступило 23 октября в 12:49. На место выехали 16 пожарных и четыре единицы техники. При прибытии первого подразделения горела крыша дома и надворные постройки. Площадь пожара составила 70 кв. м.

