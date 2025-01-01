В Прикамье внесут изменения в региональное законодательство о выборах Корректировки касаются дополнительных выборов и открытия избирательных счетов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избирательная комиссия Пермского края направила в региональный парламент законодательную инициативу. Она должна привести избирательные нормы в Прикамье в соответствие с федеральным законодательством. Об этом сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

Предлагаемый законопроект устанавливает, что проведение дополнительных выборов в Заксобрание Прикамья и муниципальные органы власти не назначается и не осуществляется в год, предшествующий основным выборам депутатов, а также непосредственно в год проведения этих выборов. Исключением является ситуация, когда состав соответствующего органа утратил свою правомочность.

Помимо этого, законопроект расширяет практику дистанционного открытия, управления и закрытия специальных избирательных счетов на все избирательные кампании регионального и муниципального уровней. По мнению законодателя, главное преимущество этого подхода – возможность быстрого открытия счёта, буквально за несколько минут после получения одобрения от избирательной комиссии. При этом все финансовые операции могут быть осуществлены через специализированное приложение, предоставляющее кандидатам необходимые справки для подготовки финального финансового отчёта о расходах из избирательного фонда.

Как отметили в крайизбиркоме, такое нововведение успешно прошло испытание на выборах губернатора Пермского края, где четыре кандидата воспользовались возможностью дистанционного открытия счёта.

Законопроект также включает другие изменения, направленные на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.

