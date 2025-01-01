В Прикамье в один день похоронят двух погибших на СВО очёрцев Прощание с Сергеем Лукановым и Романом Петуховым пройдёт 27 октября Поделиться Твитнуть

Фото предоставлены администрацией Очёрского округа

В ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач погибли наши земляки: рядовой Сергей Луканов и Роман Петухов. Прощание с погибшими солдатами состоится в понедельник, 27 октября. Об этом сообщили в администрация Очёрского муниципального округа в соцсетях.

Сергей Луканов родился 21 июля 1965 года в п. Павловский. Там же прошло его детство и юность. Он учился в Павловской школе, а после поступил учиться в профессиональное училище № 17, где освоил профессию токаря. Затем работал на Павловском машиностроительном заводе. Осенью 1983 года его призвали на военную службу, которую он проходил в Санкт-Петербурге.

После возвращения из армии работал водителем в «Сельхозхимии» и на Павловском заводе.

Участвуя в спецоперации на Украине, погиб в бою 17 февраля этого года. В последний путь военнослужащего проводят в Павловском ДК. В 10:30 будет прощание, а в 11:00 — гражданская панихида. В 11:30 пройдёт отпевание в храме.

Рядовой Роман Петухов родился 27 марта 1979 года в Очёре, в большой семье. В 1997 году окончил школу №3, поступил на военную службу по призыву. По возвращении домой работал на Очёрском машиностроительном заводе кузнецом, а затем электрогазосварщиком.

Военнослужащий погиб 8 апреля этого года в бою. Прощание с ним состоится в Очерском центральном доме культуры. В 13:00 будет прощание, а в 13:30 — гражданская панихида. Отпевание пройдёт в 14:00.

