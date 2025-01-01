Суд обязал пермячку снести самовольный пристрой для риэлторского агентства Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

На исполнении у судебных приставов в Пермском крае находится решение суда, обязывающее местную жительницу снести самовольно возведённый пристрой, сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.

В ведомстве рассказали, что жительница Чусового Пермского края, владеющая встроенным нежилым помещением на первом этаже многоквартирного дома, долгое время сдавала его в аренду риэлторскому агентству. Обнаружив, что штат сотрудников агентства значительно увеличился, она решила расширить своё помещение, построив дополнительный пристрой. В результате с торца жилого дома появилось одноэтажное строение из красного кирпича и пенобетона. Однако строительство не было завершено из-за финансовых трудностей, и пристрой простоял несколько лет, пока его не обнаружили контролирующие органы.

Проверка выявила, что объект был возведён без разрешения на строительство. Администрация Чусовского городского округа через суд добилась сноса этой самовольной постройки. Исполнительный документ, обязывающий женщину демонтировать пристрой, поступил судебным приставам.

Женщина была уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена о возможных штрафных санкциях за неисполнение решения суда в установленный срок. Предупреждение было проигнорировано, и требования исполнительного документа не выполнены. В связи с этим судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. Несмотря на это, женщина не исполнила решение суда. За повторное неисполнение она привлечена к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ.

