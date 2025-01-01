Дума Перми готова потратить на освещение своей работы более 20 млн рублей Речь идёт о публикациях в газетах и сюжетов на телевидении Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На портале госзакупок опубликованы аукционы, организованные Пермской городской думой. Они касаются поисков подрядчиков для освещения работы представительного органа власти в печатных СМИ и на телевидении.

Один тендер касается информирования населения через печатные издания. В условиях конкурса изложены требования к участникам (технические и качественные параметры средств массовой информации): тираж, периодичность издания, места распространения, наличие собственного веб-сайт. Максимальная цена — 10 млн руб.

Согласно второго конкурса, победитель должен будет разместить информационные материалы о деятельности депутатов на трёх телеканалах, охватывающих территорию Пермского края. Подрядчик будет обязан ежедневно выпускать новостные сюжеты для показа по будням. Хронометраж материалов может варьироваться от одной до двух минут. Также в его задачи войдёт создание и трансляция коротких тридцатисекундных видеороликов. Начальная цена контракта составляет 11 млн руб.

