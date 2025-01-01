В праздничные дни в Пермском крае отменят некоторые электрички В ППК просят пассажиров быть внимательными Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская пригородная компания информирует об отмене ряда рейсов с 31 октября по 4 ноября. В ППК просят пассажиров быть внимательными.

Изменения коснутся следующих поездов:

*№ 6191 «Кукуштан – Пермь-2»: не будет курсировать 2, 3 и 4 ноября;

*№ 6194 «Пермь-2 – Кунгур»: отменён 31 октября и 2 ноября;

*№ 6011 «Кунгур – Верещагино»: не будет ходить 31 октября и 2 ноября;

*№ 6009 «Пермь-2 – Верещагино»: отменён 1 и 4 ноября;

*№ 7122/7121 «Яйва – Пермь-2»: не будет ходить 1 и 3 ноября;

*№ 7124/7123 «Пермь-2 – Яйва»: отменён 31 октября и 2 ноября;

*№ 7126/7125 «Кизел – Пермь-2»: не будет курсировать 2 и 5 ноября;

*№ 7130/7129 «Пермь-2 – Кизел»: отменён 1 и 4 ноября;

*№ 7182 «Чусовская – Тёплая Гора»: не будет ходить 31 октября и 2 ноября;

*№ 7181 «Тёплая Гора – Чусовская»: отменён 1 и 3 ноября;

*№ 7184 «Чусовская – Пашия»: не будет курсировать 1 и 4 ноября;

*№ 7183 «Пашия – Чусовская»: отменён 2 и 5 ноября;

*№ 6945/6942 «Чусовская – Кын – Чусовская»: не будет ходить 1 ноября;

*№ 6935/6932 «Чусовская – Рассоленко – Чусовская»: отменён 2, 3 и 4 ноября.

