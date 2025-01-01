Десятки домов в Перми остались без света Отключение оказалось плановым Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Как сообщили в ЕДДС Перми, утром 24 октября в десятках жилых домов краевого центра пропало электричество. В службе отметили, что отключение плановое и продлится до сегодняшнего вечера.

Так, с 9:00 до 18:00 подача электроэнергии ограничена в домах по ул. Куйбышева, 118, 118а, 137, 145, 147; ул. Лодыгина, 3, 3а, 5а; ул. Е. Ярославского, 10, 24.

С 10:00 до 17:00 24 октября ограничения затронули следующие адреса: ул. 1-я Линия, дома с 137 по 181; ул. 2-я Линия, дома с 120 по 145; ул. 3-я Линия, дома с 119 по 145; ул. Курьинская, 5, 6, 7; ул. Фосфоритная, 4, 6; ул. Черняховского, дома с 5 по 17 (нечётные) и с 38 по 50 (чётные).

Для получения дополнительной информации рекомендуется звонить на «горячую линию» ПГЭС по тел. 8-800-220-02-20.

