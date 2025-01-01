В Перми из-за ДТП на Красавинском мосту образовалась большая пробка
Особенно напряженная обстановка на правобережье
Из-за дорожно-транспортного происшествия на Красавинском мосту, на полосе в центр Перми, в Закамске образовалась большая автомобильная пробка. Дороги на «Яндекс Картах» в Кировском районе отмечены тёмно-бордовым цветом.
Движение транспорта парализовано на улицах Адмирала Ушакова, Калинина, Светлогорской и Якутской. На трассе Пермь—Краснокамск в сторону Перми также наблюдается затор.
В департаменте транспорта городской администрации сообщили, что автобусы №12, 64 и 80 следуют с задержками из-за скопления транспорта в районе Красавинского моста. С существенными опозданиями из-за ДТП и пробок следуют и автобусы в Кировском районе.
«Пожалуйста, планируйте поездки заранее, с учётом возможных задержек», — обратились к горожанам в дептрансе.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.