В Перми из-за ДТП на Красавинском мосту образовалась большая пробка 

Константин Долгановский

Из-за дорожно-транспортного происшествия на Красавинском мосту, на полосе в центр Перми, в Закамске образовалась большая автомобильная пробка. Дороги на «Яндекс Картах» в Кировском районе отмечены тёмно-бордовым цветом.

Движение транспорта парализовано на улицах Адмирала Ушакова, Калинина, Светлогорской и Якутской. На трассе Пермь—Краснокамск в сторону Перми также наблюдается затор.

В департаменте транспорта городской администрации сообщили, что автобусы №12, 64 и 80 следуют с задержками из-за скопления транспорта в районе Красавинского моста. С существенными опозданиями из-за ДТП и пробок следуют и автобусы в Кировском районе.

«Пожалуйста, планируйте поездки заранее, с учётом возможных задержек», — обратились к горожанам в дептрансе.

