В Перми в FM-диапазоне начала работать радиостанция классической музыки Радио «Орфей» является частью ФГБУ «Российский государственный музыкальный телерадиоцентр»

Константин Долгановский

В Перми начала своё вещание на FM-волнах государственная радиостанция классической музыки «Орфей». Теперь пермяки смогут слушать классику на частоте 93,5 FM. Помимо Перми, в планах радиостанции расширение FM-вещания ещё в 11 российских городах. Об этом сообщается в телеграм-канале радиостанции.

В её эфире звучат произведения композиторов различных стран, представляющих разные исторические эпохи и стилистические направления. В сетке вещания «Орфея» также духовные произведения, народная музыка, джазовые композиции и классическая оперетта. Кроме того, радиостанция организует прямые трансляции концертов из ведущих концертных залов России и мира.

Радио «Орфей» является частью ФГБУ «Российский государственный музыкальный телерадиоцентр». Его ключевая миссия — популяризация и продвижение академической музыкальной классики среди широкой аудитории.

