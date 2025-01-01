В Прикамье начался новый этап расселения аварийных домов Стартуют работы по расселению зданий, признанных аварийными с 2017 года Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

На заседании регионального Правительства под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 23 октября обсудили вопрос расселения аварийного жилья в Прикамье.

Министр строительства Пермского края Артем Габдрахманов сообщил, что 1 сентября текущего года в крае завершили мероприятия по ликвидации аварийного жилья, признанного таковым с января 2012 по январь 2017 года. Эти работы проводились в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с привлечением средств Фонда развития территорий и бюджета Пермского края. За шесть с половиной лет более 56 тыс. человек переселили в благоустроенные квартиры, а площадь ликвидированного аварийного жилья составила свыше 860 тыс. кв. м.

Габдрахманов также отметил, что новая региональная программа расселения аварийного жилья, признанного после 1 января 2017 года, уже разработана и утверждена. Программа разделена на шесть этапов. В результате до 2031 года планируется переселить из аварийных домов 24 тыс. человек.

Глава Минстроя сообщил, что для реализации программы будут использованы три источника финансирования: средства Фонда, региональный и муниципальный бюджеты. Кроме того, планируется привлечь более 7 млрд руб. из внебюджетных источников через проекты по комплексному развитию территорий. За счет инвесторов будет ликвидировано более 63 тыс. кв. м аварийного жилья.

Средства, полученные от застройщиков на торгах по проектам жилой застройки, также будут направлены на расселение аварийных домов.

Напомним, в сентябре Пермский край получил 1,27 млрд руб. федерального софинансирования на первый этап расселения аварийных домов по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Полное финансирование доведено до муниципальных образований.

К 1 октября было расселено 49,7 тыс. кв. м аварийного жилья и переселено 3,5 тыс. человек, что составляет 65% от плана на текущий год. Оставшиеся жители аварийных домов будут переселены до конца года.

Дмитрий Махонин поручил краевому минстрою продолжить работу с главами муниципалитетов для выполнения планов по расселению. Также он поручил минимущества и управлению градостроительства Прикамья подготовить земельные участки для новой застройки и привлечь девелоперов в регион.

