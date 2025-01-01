Подрядчик из Перми компенсировал 2 млн рублей за некачественное строительство дома Предприниматель оштрафован Поделиться Твитнуть

Индустриальный суд Перми взыскал с предпринимателя 2 млн руб. за низкое качество строительно-монтажных работ. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

В феврале 2024 года женщина заключила с ИП договор подряда на строительно-монтажные работы. Подрядчик должен был возвести строение из бруса на её земельном участке. Согласно допсоглашению, предприниматель также обязался купить стройматериалы. Работа подрядчика и материалов составила 638,9 тыс. руб.





Подрядчик завершил работы, но спустя пару месяцев доски на полу «набухли» и пошли «волнами». Заказчица написала претензию исполнителю, но дефекты он не устранил.





Во время рассмотрения иска подрядчик подал ходатайство о судебной строительно-технической экспертизе. Выяснилось, что доска из лиственницы не соответствует нормам.





Суд взыскал с ИП 638,9 тыс. руб. убытков, 638 тыс. руб. неустойки, 10 тыс. руб. компенсации морального вреда, штраф в 643,9 тыс. руб., госпошлину в 30 тыс. руб., возмещение судебных расходов (25 тыс. руб.)





Решение суда пока не вступило в законную силу.

