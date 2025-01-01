В Пермском крае дума Добрянки одобрила передачу невостребованной техники для нужд СВО Имущество исключат из муниципальной собственности Поделиться Твитнуть

Добрянка

Игорь Катаев

Власти Добрянского городского округа намерены передать невостребованную технику, находящуюся в муниципальной собственности, для нужд спецоперации.

В распоряжении местных властей имеется свободная техника, которая сейчас не используется, но может оказаться полезной в районе СВО, пишет телеграм-канал «На местах». Поэтому планируется передать её из собственности муниципалитета в распоряжение Общероссийского народного фронта «За Россию».

Порядок передачи муниципального имущества утвердили депутаты думы Добрянского округа. Предполагается, что техника будет применяться для решения логистических вопросов, осуществления гуманитарных перевозок, а также при выполнении определенных задач, связанных с обороной и обеспечением безопасности. Что это за техника и какое количество отдают, не уточняется.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.