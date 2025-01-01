В Прикамье до 2031 года из аварийного жилья переедут 28 тысяч человек Планируется расселить 476,1 тысячи «квадратов» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 23 октября Артём Габдрахманов, министр строительства региона, рассказал о текущей ситуации по расселению аварийного жилищного фонда и планах на ближайшие 6,5 лет.

В начале осени 2025 года завершилась ликвидация аварийного жилья, признанного таковым с 2012 по 2017 год. На 1 октября 2025 года более 55 тыс. человек улучшили жилищные условия, снесено 866,6 тыс. кв. м аварийного жилья. Показатель по расселению перевыполнен на 6%. С 2022 года в 20 муниципалитетах возведено 27 многоэтажек, в 2025 году построено 7 многоквартирных домов и 4 объекта блокированной застройки.





Несмотря на высокие темпы ликвидации, число аварийного жилья в Пермском крае остаётся значительным. По данным на 1 января 2025 года, к такой категории относят 930 тыс. кв. м.





С 2025-го по 2031 год должны расселить 476,1 тыс. кв. м жилищного фонда и переселить 28 тыс. человек. Так, в 2025 году из ветхого жилья переедут 5,4 тыс. жителей, сейчас расселено 49,7 тыс. кв. м, или 3,5 тыс. человек. Остальные переедут в благоустроенное жильё до конца года.





В 2026 году переселят 3,1 тыс. жителей (52,8 тыс. кв. м), в 2027-м — 4,8 тыс. (85,8 тыс. кв. м), в 2028-м — 4,8 тыс. (75,9 тыс. кв. м), в 2029-2031 годах — 10,5 тыс. (179,8 тыс. кв. м).





На расселение аварийного жилья направят 37,6 млрд руб., из которых 12,5 млрд руб. выделит Фонд развития территории, 12 млрд руб. — краевой бюджет, 7,1 млрд руб. будут получены в рамках КРТ, а 6 млрд руб. — из бюджета муниципальных округов. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».





В рамках приоритетного механизма КРТ планируется расселить 63 тыс. кв. м, для этого девелоперы инвестируют 7,1 млрд руб. На расселение пойдут и деньги, полученные в ходе торгов на право КРТ (1 млрд руб.).

