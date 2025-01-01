Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Конкурс в Пермскую краевую музыкальную школу составил до шести человек на место Ученики школы получили пять Гран-при на международных и всероссийских конкурсах Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

На заседании правительства Пермского края 23 октября министр культуры Пермского края Алла Платонова в докладе о состоянии художественного образования в регионе поделилась итогами первого года работы специальной краевой музыкальной школы.

Глава регионального минкульта оценивает эти итоги очень положительно. Инновационное учебное заведение, сочетающее общее и среднее специальное образование, уже приобрело известность, популярность, уважение и статус. Конкурс при поступлении составляет от трёх до шести человек на место в зависимости от специальности, причём желающие поступить приезжают не только из Перми и городов Пермского края, но и из других регионов.

За первый учебный год юные музыканты уже показали выдающиеся результаты обучения, получив пять Гран-при на международных и всероссийских конкурсах и 65 званий лауреатов I степени. Всеволод Якубовский стал лауреатом Гран-при VIII Международного конкурса-фестиваля баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» им. В.С. Брызгалина, Татьяна Хисматова (фортепиано) получила Гран-при Открытого Всероссийского фестиваля искусств «Духовное наследие России-2024», балалаечник Павел Парамонов — Гран-при V Всероссийского открытого конкурса исполнителей на народных инструментах «Русский напев», Олег Кадников (фортепиано) — целых два Гран-при: Международного конкурса «Жар-птица России» и Всероссийского конкурса-фестиваля искусств «Навстречу талантам».

