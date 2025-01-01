Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае будет открыта четвёртая школа креативных индустрий Новое учреждение откроется в Чусовом Поделиться Твитнуть

В 2026 году в Чусовом откроется школа креативных индустрий — уже четвёртое подобное учреждение в Пермском крае. Об этом на заседании правительства Пермского края 23 октября рассказала глава краевого минкульта Алла Платонова.

В своём докладе о состоянии художественного образования в регионе Алла Платонова напомнила, что две первые школы креативных индустрий (ШКИ) — на базе Пермского музыкального колледжа и Пермской школы искусств №6 «Классика» — открылись в Перми в 2024 году. В нынешнем году такая школа появилась в Кунгуре.

Заявка Чусового на участие в программе недавно успешно прошла федеральный конкурс.

В настоящее время в ШКИ Пермского края обучается уже 440 школьников 5 — 11-х классов. Программа дополнительного образования рассчитана на два года. Бесплатные занятия ведутся по шести востребованным направлениям: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видео­производство, анимация и 3D-графика, дизайн и интерактивные цифровые технологии VR/AR.

В каждом из таких учреждений организуют современные пространства для культурно-просветительской деятельности с высокоскоростным широкополосным доступом в интернет и оборудуют студии для освоения творческих компетенций.

Алла Платонова отметила, что получилось собрать в этих школах команды увлеченных профессионалов, что приводит к успехам ребят. Так, пермские учащиеся успешно выступили в первом всероссийском фестивале школ креативных индустрий в Рязани., а команда ШКИ Музыкального колледжа заняла первое место на конкурсе межрегиональной медиалаборатории «Фокус на культуру» в Нижнем Новгороде.

