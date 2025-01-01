Алёна Бронникова До конца года в Пермском крае планируют запустить два новых экотехнопарка Объекты по сортировке ТКО появятся в Лысьве и Березниках Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

В Пермском крае до конца 2025 года планируется запустить два новых экотехнопарка в Лысьве и Березниках. Об этом в рамках «правительственного часа» на пленарном заседании заксобрания региона 23 октября рассказала глава МинЖКХ Прикамья Наталья Киселёва. Она представила депутатам доклад о ходе реализации мероприятий в области обращения с ТКО.

Она обратила внимание, что регион участвует в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла», цели которого — к 2030 году обеспечить в стране сортировку 100% объёма ТКО, захоронение не более 50% и вовлечение не менее 25% отходов. Доля обрабатываемых ТКО в Пермском крае составляет 100%, доля захоронения — 62%.

На территории Прикамья ежегодно образуется около 600 тыс. т отходов, мощность по их размещению составляет 1,3 тыс. т. На данный момент действуют 17 объектов размещения ТКО, девять комплексных объектов по сортировке мощностью 370 тыс. т в год, а также к запуску готовятся построенные в этом году линия сортировки отходов при полигоне в Губахе и мусоросортировочный комплекс в Кунгурском округе.

Общая мощность объектов в Губахе и Кунгурском округе составит 55 тыс. т, в Лысьве и Березниках 135 тыс. т ежегодно. Кроме того, к 2027 году планируется построить ещё два комплексных экотехнопарка в Перми и Елово.

Отметим, на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края 23 октября отсутствовали Сергей Аликин (командировка), Николай Благов (отпуск), Александр Бойченко (командировка), Альберт Демченко (производственная необходимость), Евгений Зыбин (производственная необходимость), Елена Зырянова (отпуск), Андрей Кобелев (отпуск), Дмитрий Кожанов (производственная необходимость), Мария Коновалова (отпуск), Олег Постников (отпуск) и Павел Черепанов (командировка).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.