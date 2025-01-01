Пермская компания сэкономила сырьё на производстве рыбной продукции Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В октябре 2025 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провело проверку ООО «Продукт Компани», производящего рыбную продукцию в Перми, и установило, что 15 октября компания оформила операцию по изготовлению 27,5 кг тихоокеанских сардин и 26 кг сардин пряного посола, используя всего 45,5 кг замороженной рыбы (количества сырья оказалось недостаточно для производства заявленного объёма продукции, 8 кг чего ещё добавил производитель не ясно).

При этом готовая продукция была отправлена индивидуальным предпринимателям и организациям Пермского края для последующей реализации населению.

Эти нарушения свидетельствуют о несоблюдении ветеринарных правил оформления сопроводительных документов, как в электронной, так и в бумажной форме.

21 октября Управление Россельхознадзора вынесло ООО «Продукт Компани» предостережение о недопустимости таких нарушений и направило предупреждение в ФГИС ВетИС «Паспорт» ответственному лицу компании.

